Bo mundial leta 2030 bližje Sloveniji?

V uradnem sporočilu, ki sta ga podpisala predsednika obeh vlad Antonio Costa in Pedro Sanchez, so Portugalci in Španci zapisali, da bodo s skupnimi močmi skušali priti do SP na Iberskem polotoku.

Ekipi sta se v četrtek zvečer pomerili na prijateljski tekmi za ogrevanje pred bližnjim Eurom. Končala se je z 0:0, je pa bila to tudi simbolična tekma v spomin na prvi uradni dvoboj portugalske ekipe pred sto leti prav s Španijo.

Projekt SP 2030 sta zvezi sicer zagnali že lani jeseni. Verjetni tekmeci Španije in Portugalske za SP čez devet let, ki bo potekalo ob stoletnici prvega mundiala, pa so po poročanju AFP še skupna kandidatura Velike Britanije in Irske ter južnoameriška kandidatura, v kateri bodo predvidoma sodelovali Argentina, Čile, Paragvaj in Urugvaj.