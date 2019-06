Sloviti švicarski klub ujel Slovenca, ki je zapustil Wolfsburg

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Švicarsko nogometno prvenstvo bo v sezoni 2019/20 bogatejše za še enega Slovenca. V druščini Domna Črnigoja (Lugano) in Kenana Fatkića (Thun) se bo za prvoligaške točke potegoval tudi Blaž Kramer, ki se je iz Nemčije preselil v Zürich in z 12-kratnim švicarskim prvakom sklenil pogodbo do leta 2022.