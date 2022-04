Blatter in Platini na zagovor zaradi suma goljufije

Sepp Blatter in Michel Platini sta osumljena nepoštenih poslovnih praks, zlorabe položaja in ponarejanja listin.

Sepp Blatter in Michel Platini sta osumljena nepoštenih poslovnih praks, zlorabe položaja in ponarejanja listin. Foto: Reuters

Nekdanji predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Sepp Blatter in nekdanji prvi mož Evropske nogometne zveze (Uefa) Michel Platini sta od 8. do 22. junija vabljena na sodišče v Švici, kjer se bosta zagovarjala zaradi obtožb goljufije, so v torek poročale tuje tiskovne agencije.

To bo zadnja obravnava v dolgotrajni sagi, ki se je začela leta 2011 in se nanaša na plačilo dveh milijonov švicarskih frankov (1,8 milijona evrov) Fife Platiniju za svetovalne storitve.

Platinijeve storitve segajo v obdobje med letoma 1998 in 2002, ko je sklenil pogodbo za 300 tisoč švicarskih frankov na leto, plačilo pa je bilo izvedeno šele osem let pozneje.

Osumljena ponarejanja listin

Dvojec je osumljen nepoštenih poslovnih praks, zlorabe položaja in ponarejanja listin, je sporočilo zvezno kazensko sodišče Švice.

Blatter je bil leta 2015 prisiljen odstopiti s položaja predsednika Fife, vodilno telo svetovnega nogometa pa mu je za osem let prepovedalo delovanje v nogometu, pozneje so sicer to njegovo kazen znižali na šest let.

Trikratni dobitnik zlate žoge Platini je bil za štiri leta suspendiran iz vseh dejavnosti, povezanih z nogometom. Na položaju predsednika Uefe ga je nato nasledil Aleksander Čeferin.

Čaka ju še eno zaslišanje

Pred koncem preiskave čaka ta dvojec v skladu s postopkom še eno zaslišanje. Če bosta spoznana za kriva, jima grozi denarna kazen ali kazen do pet let zapora.

Švicarski generalni državni tožilec je novembra lani sporočil, da sta bila Platini in Blatter obtožena, in dejal, da se mora zvezno kazensko sodišče v Bellinzoni odločiti, ali bo obema sodilo ali ne.

Oba sta takrat za francosko tiskovno agencijo AFP dejala, da pričakujeta, da ju bo sodišče oprostilo.

Platini in Blatter sta ves čas vztrajala, da sta se ustno dogovorila za letno nadomestilo v višini milijona švicarskih frankov, kar je takrat presegalo finance Fife, in sta zato preostanek preprosto plačala z zamudo.

Blatter zavrača očitke, da je šlo za plačilo na roko

Blatter je lani zavrnil ugibanja, da je šlo za nedopustno plačilo na roko, češ da je Fifa obračunala in plačala pokojninske prispevke, Platini pa je "plačal davke na ta znesek v kraju svojega stalnega prebivališča v Švici".

Razkritje je sledilo korupcijskim aretacijam na predvečer Blatterjeve ponovne izvolitve za četrti mandat maja. Nekaj dni pozneje je napovedal, da bo odstopil, kar je sprožilo bitko za njegovo nasledstvo.

