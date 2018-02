Evropa bo kmalu ostala brez velikega zvezdnika

Nadaljevanje lige prvakov

V času, ko slovenski nogometni klubi med pripravami na nadaljevanje sezone zaskrbljeno pogledujejo v zasneženo nebo, bo evropska elita vstopila v osmino finala lige prvakov. Sredi februarja se začenja izločilni del najmočnejšega tekmovanja, ki prinaša ogromno poslastic. Žreb je poskrbel, da se med najboljših osem ne bo uvrstil eden od največjih zvezdnikov na svetu. Bo to 33-letni Portugalec Cristiano Ronaldo (Real) ali sedem let mlajši Brazilec Neymar (PSG)?

Za nekatere je čas, namenjen uvodnim letošnjim tekmam v prestižni ligi prvakov, nastopil prekmalu, nekateri še uigravajo zimske okrepitve, nekaterim pa se je idealno vključil v projekt načrtnega dvigovanja forme za tekme, ki prinašajo slavo in denar. Branilcu naslova, madridskemu Realu, ki je v zadnjih mesecih doživel ogromno bolečih neuspehov, na primer ustreza.

Če bi se beli baletniki z razigranim PSG, ki s pomočjo atomskega napada z Neymarjem, Edinsonom Cavanijem, Kylianom Mbappejem, Angelom di Mario in druščino triumfalno drvi proti francoskemu naslovu, pomerili prejšnji mesec, javnost Realu ne bi pripisovala večjih možnosti za napredovanje. Izdatna sobotna zmaga nad Real Sociedadom (5:2), zlasti pa trojček Cristiana Ronalda, ki se je po evropskih končno strelsko prebudil še na tekmah španskega prvenstva, pa sporočata, da bi lahko v sredo, na praznik zaljubljenih, spremljali spektakel in pol.

Predsednika PSG zanima le evropski naslov

Edinson Cavani je s Parižani v prejšnji sezoni lige prvakov izpadel v osmini finala proti Barceloni, ki je doma na krilih Neymarja nadoknadila kar štiri zadetke zaostanka (0:4 in 6:1). Zdaj sta Južnoameričana soigralca. Foto: Reuters Trenerju Reala Zinedinu Zidanu, ki je letos deležen velikih kritik, se je končno smejalo. Čuti, da vstopa v obdobje, ko bo njegova zvezdniška zasedba zaigrala bolje in prepričala Evropo, da še vedno spada med najboljše. Pa čeprav v španskem prvenstvu zaostaja za Barcelono (s tekmo manj) kar 17 točk.

Parižani vztrajajo pri svojem. Katarski lastniki želijo za vsako ceno pripeljati evropski naslov na Park princev. Prihod Neymarja, ki je zapustil Barcelono za rekordnih 222 milijonov evrov, takoj za njim pa se je v Pariz preselil še Mbappe, zgovorno priča o tem, da predsednika Nasserja Al Khelaifija zanima le evropska krona.

"Neymar in Ronaldo sta zelo hitra igralca, močna v preigravanju. Neymar je nižji, kar bi lahko bila njegova prednost. A oba sta sposobna sama odločiti tekmo," je napovedal Di Maria, ki je pred leti pri Realu sodeloval z Ronaldom, nato pa zaigral za Manchester United in pozneje PSG. V sredo se bo vrnil na štadion Santiago Bernabeu, kjer ni Real v Evropi izgubil že 17 tekem zapored.

Vroči Kane proti jekleni obrambi Juventusa

Harry Kane se bo zoperstavil obrambni vrsti Juventusa, ki je v zadnjih 16 srečanjih prejela le en zadetek (proti Veroni v serie A). Foto: Reuters Ta teden bodo v ligi prvakov odigrane štiri tekme. Poleg težko pričakovanega spopada velikanov v Madridu bodo na sporedu še dvoboji v Torinu, Baslu in Portu. Poleg Reala, ki je v soboto zvečer pokazal najboljši obraz v tem letu, se smeji tudi Tottenhamu. Angleški velikan, ki je v skupinskem delu zasenčil Real in Borussio Dortmund, na šestih tekmah pa osvojil kar 16 točk, je po mnenju trenerja Mauricia Pocchetina v najboljši formi, odkar službuje na Otoku.

Samozavest je po vedno sladki zmagi nad severnolondonskim tekmecem Arsenalom (1:0) še večja. V torek prihaja evropski spopad z Juventusom, zadnjim finalistom lige prvakov. Zebre na domačem štadionu ne bodo mogle računati na poškodovanega Paula Dybalo, bo pa na delu jeklena obramba.

Če Tottenham čuti, da je v dobri formi, se lahko na njegovo žalost s tem pohvalijo tudi izbranci Massimiliana Allegrija. Italijanski prvak je v zadnjih 16 tekmah prejel le en zadetek, kar je podatek, vreden strahospoštovanja, in dodaten izziv za razigranega golgeterja Tottenhama Harryja Kana. Vratar Juventusa Gianluigi Buffon, ki je prejšnji mesec praznoval 40. rojstni dan, želi osvojiti krstni evropski naslov.

City absolutni favorit proti Švicarjem

Josep Guardiola bo za začetek evropskih dokazovanj v letu 2018 gostoval v Švici. Foto: Reuters Manchester City, ki se bo v zahtevnem angleškem prvenstvu, kot kaže, elegantno sprehodil do naslova, bo evropsko leto 2018 odprl v Baslu. Pri švicarskem klubu, kjer se je zaradi takšnih in drugačnih razlogov neuspešno dokazoval Andraž Šporar, se zavedajo, da so izbranci Josepa Guardiole tudi brez poškodovanega Brazilca Gabriela Jesusa absolutni favoriti. Baslu ne gre vse po načrtih. V domačem prvenstvu, kjer so navajeni serijskega osvajanja naslovov, za prvim mestom zaostajajo pet točk. City lahko na Otoku že hladi šampanjec. Argentinec Sergio Agüero je v zadnjem polčasu napolnil mrežo Leicester Cityja kar s štirimi goli!

Ta teden bo dejaven tudi Liverpool, jesenski evropski znanec Maribora. V skupinskem delu je dosegel kar 23 zadetkov, nato za rekordnih 120 milijonov evrov prodal Philippa Coutinha Barceloni, zdaj pa načrtuje velike podvige v ligi prvakov. Na drugi strani bo stal Porto, vodilni klub v portugalskem prvenstvu, ki ni doživel poraza že 23 tekem zapored.

Težki časi za Conteja: trese se mu stolček, pred vrati pa Barcelona

Prihodnji teden bodo odigrane še preostale prve tekme osmine finala lige prvakov. Takrat bo naziv derbija tedna nosil obračun med Chelseajem in Barcelono, ki ji gre v tej sezoni skoraj vse kot po maslu. Dvoboji med modrimi in blaugrano so v ligi prvakov spisali že nešteto nepozabnih zgodb.

Lahko Antonio Conte v osmini finala lige prvakov izloči močno Barcelono? Foto: Reuters

Tako bo tudi prihodnji teden, ravno v obdobju, ko se trenerju angleških prvakov Antoniu Conteju zaradi nekaterih spodrsljajev v zadnjih mesecih pošteno trese stolček. Podobno močno, kot se je pred kratkim Francozu Zidanu, ki pa je kljub težavam v prvenstvu in neslavnemu izpadu v pokalu vendarle obdržal službo. Če jo bo v sredo zagodel Parižanom, bi lahko bilo nezadovoljstvo navijačev Reala že skoraj pozabljeno.