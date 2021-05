Benzema spet v francoski reprezentanci, nemška brez Reusa

Triintridesetletni Benzema za reprezentanco ni igral pet let in pol oziroma od oktobra 2015, potem ko je bil kaznovan zaradi afere z izsiljevanjem soigralca. Kot kaže, pa bo zdaj spet član zasedbe svetovnih prvakov iz leta 2018, na EP, ki bo med 11. junijem in 11. julijem, bo še zaostril konkurenco v močnem francoskem napadu, v katerem sta med drugim tudi Kylian Mbappe in Antoine Griezmann.

Reus potrebuje počitek, vračata se Müller in Hummels

Na EP pa za nemško reprezentanco po poročanju nemške tiskovne agencije dpa ne bo nastopil kapetan Borussie Dortmund Marco Reus. Kot je 31-letnik sporočil na Instagramu, se je za ta korak odločil po zapleteni sezoni in po pogovoru s selektorjem Joachimom Löwom. Dodal je, da je bila odločitev težka, ampak poudaril, da mora spočiti telo po zanj intenzivnem letu.

Löw, ki bo po EP zapustil klop nemške vrste, bo sicer razširjen seznam igralcev za EP objavil v sredo, kot je poročal Sport1, se bosta v reprezentanco vrnila izkušena Thomas Müller in Mats Hummels.

Preberite še: