Roberto Mancini do leta 2026 selektor italijanske reprezentance

Roberto Mancini je podaljšal pogodbo do junija 2026, so v ponedeljek sporočili iz italijanske nogometne zveze FIGC.

Nekdanji italijanski reprezentančni napadalec je člansko vrsto prevzel maja 2018. "Čaka nas projekt, na katerem moramo delati," je dejal predsednik FIGC Gabriele Gravina.

Šestinpetdesetletni Mancini je Italijo pripeljal na evropsko prvenstvo 2020, ki se bo odvilo letos med 11. junijem in 11. julijem, do polfinala lige narodov, v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo pa ima Italija pod njegovim vodstvom tri zmage s treh tekem.

Leta 2019 je Italija vpisala niz enajstih zaporednih zmag in tako popravila rekord iz tridesetih let prejšnjega stoletja.

Naslednji tekmi Italijane čakata 28. maja in 4. junija, to bosta pripravljalni preizkušnji za EP, in sicer s San Marinom in Češko.