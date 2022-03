Benjamin Verbič našel rešitev

Po stresni vrnitvi v domovino, ko je Benjamin Verbič skupaj z družino zapuščal Ukrajino in se soočal z vojnimi grozotami, ki so posledica ruske invazije, bo zdaj lahko 28-letni Vojničan spet zaigral nogomet. V Sloveniji je treniral pri nekdanjem klubu Celje, danes pa se je skupaj z agentom Amirjem Ružnićem odpravil v Varšavo, kjer bo v kratkem sklenil sodelovanje z Legio.

Nogometno kariero bo tako nadaljeval na Poljskem, pri ukrajinski sosedi, ki se ji je po tem, ko je uspel zapustil nemirno Ukrajino, zahvalil za pomoč pri reševanju. Zlasti njegovemu klubskemu soigralcu Tomaszu Kedziori in poljskemu predsedniku vlade Mateuszu Morawieckemu. Izkušeni slovenski reprezentant, ki lani ni imel sreče z zdravjem, tako da je izpustil večino tekem, bo tako izkoristil možnost posebnega prestopnega roka. Mednarodna nogometna zveza (Fifa) ga je v luči ruske invazije na Ukrajino omogočila igralcem in trenerjem tako ukrajinskih kot tudi ruskih klubov, ki lahko do konca sezone brez odškodnine samodejno prekinejo pogodbo in se odločijo za selitev drugam.

Varšavska Legia, 15-kratni poljski prvak, slovi po bučnih in vročekrvnih navijačih. Foto: Guliverimage/Getty Images

Verbič bo tako prestopil k novemu klubu, ki mu v tej sezoni, ko brani poljski naslov, ne gre najbolje. Zaseda šele 12. mesto, na lestvici pa je bil uvrščen že slabše, a je na krilih zmagovitega niza, nazadnje je dobil štiri tekme zapored (tri v prvenstvu, eno v pokalu, kjer se je klub uvrstil v polfinale in bo skušal izkoristiti pot do Evrope), popravil uvrstitev. Njegov trener bo Srb Aleksandar Vuković, pred leti tudi nogometaš Legie.

Verbič bo peti slovenski legionar v najmočnejšem poljskem prvenstvu, kjer trenutno vodi Pogon iz Szczecina. Pri njem blesti Luka Zahović, ki je s sedmimi zadetki prvi klubski strelec. Erik Janža igra za Gornik Zabrze, Saša Aleksander Živec za Zaglebie Lubin, Egzon Kryeziu pa za Lechia Gdansk.

Na Poljskem kaže trenutno najbolje Pogonu, pri katerem blesti Luka Zahović. Foto: Guliverimage

Podobno kot Verbič bi lahko novega delodajalca (do konca sezone) poiskali tudi drugi slovenski legionarji v Ukrajini. To so Lovro Grajfoner, Matija Rom in Rudi Požeg Vancaš.