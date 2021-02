Bayern je prehitel pol Evrope in ujel veliko okrepitev

Dayot Upamecano, ki je navdušil v prejšnji sezoni lige prvakov, v kateri se je skupaj s Kevinom Kamplom pri RB Leipzigu prebil vse do polfinala, je bil že dlje časa tarča številnih evropskih klubov. Dvaindvajsetletnika, ki je medtem že debitiral za francosko reprezentanco, so si želeli pri Chelseaju, Liverpoolu in Borussii Dortmund, zdaj pa se je izkazalo, da je naštete in številne preostale njegove snubce prehitel Bayern München.

Upamecano ima pogodbo z RB Leipzigom do leta 2023, a je v njej zapisana odkupna klavzula v višini 42,5 milijona evrov, ki se po njegovi lanskoletni eksploziji ne zdi prevelik zalogaj za številne snubce z nogometne tržnice. Francoz se je že odločil, da bo po koncu sezone odšel v München, kar je danes v pogovoru za Bild potrdil direktor bavarskega velikana Hasan Salihamidžić.

"Zelo smo veseli. Vedeli smo, da imamo veliko konkurenco. Predstavili smo mu vizijo njegove kariere pri našem klubu," se je z odmevnim nakupom, na katerega bo moral počakati še nekaj mesecev, pohvalil Salihamidžić.

Zamenjava za Alabo

Bayern bo z Upamecanom zapolnil vrzel, ki bo nastala z najverjetnejšim odhodom dolgoletnega branilca Münchenčanov Davida Alaba, ki mu pogodba poteče po koncu sezone, za novo pa se vsaj za zdaj ni uspel dogovoriti.

Upamecano je Francijo zapustil kot zelo mlad in iz mladinske ekipe Valenciennesa leta 2015 prestopil v RB Salzburg. Ta ga je vmes, podobno kot zdaj 17-letnega nadarjenega slovenskega napadalca Benjamina Šeška, posodil k svoji podružnici v drugi avstrijski ligi, Liefering, v sestrski nemški klub RB Leipzig pa je Francoz prišel leta 2017 za deset milijonov evrov.

V štirih letih je Upamecano za Leipzig odigral 139 tekem, zabil pa štiri gole.