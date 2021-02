Osebna drama zvezdnika Bayerna, po tragediji je že zapustil SP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Branilec Bayerna Münchna in nemške reprezentance Jerome Boateng ne bo zaigral v finalu klubskega svetovnega prvenstva, v katerem se bodo evropski prvaki v četrtek pomerili proti mehiškemu UANL. Katar, ki v teh dneh gosti prestižno gostovanje, je izkušeni branilec zapustil, potem ko ga je doletela tragična vest, da je umrlo njegovo donedavno dekle, poljska manekenka Kasia Lenhardt.

Jerome Boateng in Kasia Lenhardt sta se po 15 mesecih burne zveze, s katero sta polnila nemške tabloide, razšla pred nekaj dnevi, tik preden je 32-letni nemški branilec ganskih korenin, ki za Bayern igra že celo desetletje, odšel v Katar, kjer se s soigralci poteguje za šesti naslov klubskih svetovnih prvakov.

Trener Bayerna Hansi Flick v finalu na Boatenga ne bo mogel računati, saj je nemški reprezentant že odpotoval nazaj v Nemčijo, potem ko je izvedel, da je Lenhardtova umrla. Mrtvo so jo našli v njenem stanovanju v Berlinu, vzroka smrti pa nemška policija za zdaj še ni razkrila.

Boateng in 25-letna Lenhardtova sta s svojo zvezo prah dvigovala predvsem v zadnjih mesecih, potem ko naj bi poljska lepotica Boatenga izsiljevala, da ga bo oblatila v javnosti, prav tako pa naj bi grozila njegovi nekdanji ženi, s katero ima otroka. "Grozila mi je, da me bo uničila in poskrbela, da bom izgubil otroka," je v nedavnem odmevnem intervjuju utrinek iz očitno ne najbolj zdrave ljubezenske zveze razkril Boateng.

Boateng, ki je z Nemčijo leta 2014 postal svetovni prvak, je član Bayerna od leta 2011, od takrat pa je bil z Münchenčani dvakrat evropski in kar osemkrat nemški prvak. Ob tem je z Bavarci osvojil še 13 lovorik. Pred prihodom v München je igral za Manchester City in berlinsko Hertho. V tej sezoni je za Bayern odigral 23 tekem v vseh tekmovanjih in se dvakrat vpisal med strelce.