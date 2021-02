Nova lovorika: Bayern na svetovnem klubskem prestolu

Nogometaši Bayerna iz Münchna so upravičili vlogo favorita in še četrtič postali svetovni klubski prvaki. To je njihova šesta lovorika za leto 2020.

Svetovni klubski nogometni prvaki so nogometaši Bayerna iz Münchna, ki so v finalu v Katarju upravičili vlogo favorita in z zadetkom Benjamina Pavarda mehiški Tigres premagali z 1:0. To je četrta tovrstna lovorika, sicer pa že šesta lovorika Bavarcev v enem letu. V boju za tretje mesto so nogometaši Al Ahlyja po izvajanju 11-metrovk premagali Palmeiras.

Bavarci so v finalu proti prvaku Severne in srednje Amerike ter Karibov Tigresu prevladovali vse srečanje (sprožili so 19 strelov, devet v okvir vrat, Mehičani so v okvir vrat sprožili le en strel), a kljub številnim priložnostim nasprotnika strli le z 1:0.

Trener Bayerna Hans Flick, ki ni mogel računati na Thomasa Müllerja (pozitiven test na covid-19) in Jeroma Boatenga (po tragični smrti nekdanjega dekleta je odpotoval v domovino), in nemška četa sta v 18. minuti sicer že dvigovala roke v zrak, a je sodnik zadetek Joshue Kimmicha po ogledu videoposnetka razveljavil.

So se pa lahko razveselili v 59. minuti, ko je Robert Lewandowski dobil zračni dvoboj z vratarjem, do žoge je prišel Benjamin Pavard, ki mu ni bilo težko zadeti praznega gola. A tudi po tem zadetku je v akcijo vstopil VAR, tudi tokrat so preverjali prepovedani položaj Poljaka, a na koncu zadetek za vodstvo nemškega kolektiva priznali. Izkušeni argentinski vratar Tigresa Nahuel Guzman je imel v nadaljevanju precej dela, a do konca ni več klonil.

Hansi Flick z Bavarci do šeste lovorike za leto 2020 Foto: Reuters

Bayern se je četrtega naslova svetovnega klubskega prvaka razveselil z zmago z 1:0, Flick pa je z varovanci vpisal novo lovoriko, že šesto za leto 2020. Pred tem so bili evropski in nemški prvaki, zmagovalci nemškega pokala in zmagovalci nemškega ter evropskega superpokala.

Nogometaši Al Ahlyja so zasedli tretje mesto. Foto: Reuters

Afriški prvaki po 11-metrovkah do tretjega mesta

V boju za tretje mesto so se pomerili nogometaši Al Ahlyja in Palmeirasa, po rednem delu zadetkov ni bilo, tako da so o zmagovalcu odločale 11-metrovke. Po teh so se zmage veselili Egipčani, ki so bili uspešni pri treh od petih strelov, zmagovitega je prispeval Junior Ajayi.

Končno peto mesto na turnirju so na letošnjem klubskem svetovnem prvenstvu osvojili nogometaši domačega Al Duhaila, potem ko so premagali južnokorejski Ulsan Hyundai s 3:1.