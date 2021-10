Barcelona po novi evropski zaušnici k Janu Oblaku

Špansko prvenstvo bo v 8. krogu postreglo z velikim derbijem na Wandi Metropolitano, kjer se bosta v soboto zvečer udarila Atletico Madrid in Barcelona. Madridski Real prav tako čaka obračun z moštvom iz Barcelone, Espanyolom, krog pa danes odpirata Athletic Bilbao in Deportivo Alaves.

Nogometaši Barcelone so pretekli konec tedna z ligaško zmago nekoliko pomirili navijače, med tednom pa so ti v Lizboni videli nov polom katalonskega ponosa, ki je proti Benfici izgubil s kar 0:3 in trenutno zaseda zadnje mesto v svoji skupini lige prvakov. Tekma z Janom Oblakom in druščino tako po eni strani prihaja ob nepravem času, po drugi pa bi si lahko Barca z zmago spet povrnila prepotrebno mero energije, ki jo bo v tem negotovem obdobju za katalonsko moštvo prav zagotovo potrebovala.

Na drugi strani tudi Atletico na začetku sezone ne blesti in nove tri točke na derbiju bi tudi na moštvo Diega Simeoneja zagotovo imele izjemen vpliv. Povsem drugače pa velja za Real, ki se v prvenstvu zdi suveren in drži prvi položaj, si je pa prav tako privoščil spodrsljaj v Evropi, kjer ga je na Santiago Bernabeuu ugnal moldavski Šerif.

Drugouvrščeni Real Sociedad bo v nedeljo gostoval pri Getafeju, Villareal pa bo doma pričakal Betis. Krog bosta sklenili Granada in Sevilla.

Špansko prvenstvo, 8. krog: Petek, 1. oktober:

21.00 Athletic Bilbao - Deportivo Alaves Sobota, 2. oktober:

14.00 Osasuna - Rayo Vallecano

16.15 Real Mallorca - Levante

18.30 Cadiz - Valencia

21.00 Atletico Madrid (Jan Oblak) - Barcelona Nedelja, 3. oktober:

14.00 Elche - Celta Vigo

16.15 Espanyol - Real Madrid

18.30 Getafe - Real Sociedad

18.30 Villarreal - Real Betis

21.00 Granada - Sevilla