Mojstrovini zvezdnika Barcelone, po katerih je prišel na svoj račun tudi Curry! #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ousmane Dembele je na dvoboju proti Juventusu zablestel z dvema zadetkoma, doseženima po atraktivnih akcijah in preigravanjih.

Ousmane Dembele je na dvoboju proti Juventusu zablestel z dvema zadetkoma, doseženima po atraktivnih akcijah in preigravanjih. Foto: Reuters

Nogometaši Barcelone so na prijateljski tekmi v Dallasu remizirali z Juventusom iz Torina z 2:2, potem ko sta po dva gola dosegla Ousmane Dembele in Moise Kean. Dvoboj sta zaznamovala atraktivna zadetka Francoza, ki ju je proslavljal z "zaspanim" vložkom, s katerim je letos med končnico lige NBA navduševal svet že košarkarski as Golden Stata Stephen Curry. Madridski Real je v San Franciscu v okviru priprav v ZDA igral neodločeno z mehiško Americo (2:2).

Dvoboj je z mojstrskima zadetkoma zaznamoval Francoz Ousmane Dembele. Napadalec, ki se je v zadnjih sezonah zaradi neučinkovitih in manj prepričljivih predstav v dresu Barcelone naposlušal kritik, je blestel v Dallasu. Za Katalonce je zadel v 34. in 40. minuti, ko je mojstrsko preigraval na desni strani kazenskega prostora in nato atraktivno zatresel mrežo Juventusa.

Francoz je oba zadetka proslavil z gesto, kot da se brezskrbno odpravlja na spanec, ta pa je zelo spominjala na tisto, s katero je v letošnji končnici lige NBA opozarjal nase Stephen Curry. Ostrostrelcu Golden Stata ni ušla poteza francoskega posnemovalca, o njej je spregovoril prek socialnih omrežij in vse skupaj v šali označil za družbeno gibanje.

Dembele with the Curry “night-night” celly 🥶🥶🥶 pic.twitter.com/ie69ZiU07g — ESPN FC (@ESPNFC) July 27, 2022

Za italijanskega velikana, ki ni mogel računati na poškodovanega povratnika Paula Pogbaja, je bil v 39. in 51. uspešen Italijan Moise Kean. Barcelona je bila sicer bližje zmagi, v 68. minuti je v razmaku nekaj sekund dvakrat zadela okvir vrat preko Raphinhe in Ansuja Fatija, vendar do spremembe izida ni prišlo.

Vrhunci srečanja v Dallasu:

Nova okrepitev blaugrane Poljak Robert Lewandowski, ki ga bodo v klubu uradno predstavili na stadionu Cam Nou 5. avgusta, je v barvah katalonskega moštva igral dobro uro, a se ni vpisal med strelce.

To je bila druga tekma poljskega napadalca v barvah katalonskega velikana. Pred tremi dnevi je igral v prvem polčasu tekme proti Real Madridu v Las Vegasu. Četrti el Clasico v zgodovini zunaj Španije se je končal z zmago Barcelone z 1:0. Edini zadetek je dosegel Brazilec Raphinha, prav tako nova okrepitev kluba.

Med turnejo po ZDA bo Barcelona odigrala še eno tekmo, ko se bo 31. julija pomerila z New York Red Bulls.

V Kaliforniji pa sta se pomerila evropski in španski prvak Real Madrid ter America in odigrala 2:2. Za špansko ekipo sta zadela veterana Karim Benzema in Eden Hazard, najbolje plačani igralec la lige.

Vrhunci dvoboja med Realom in Americo:

Real Madrid bo ameriško turnejo končal s sobotno tekmo proti Juventusu v Pasadeni.