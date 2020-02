Balotelli spet brez trenerja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Eugenio Corini, ki je v pretekli sezoni Brescio iz serie B popeljal v serie A, med elito ni blestel. Klubu, za katerega nastopa tudi napadalec Mario Balotelli, tako grozi vnovičen odhod v serio B.

Po le enajstih tekmah v seria A so Corinija zamenjali s Fabiom Grossom, ki pa se ni izkazal, saj je izgubil tri tekme po vrsti, ko so znova vpoklicali Corinija, vendar pa je Brescia tudi s Corinijem na čelu ostala prikovana na rep prvenstvene lestvice. Na 22 tekmah so vknjižili zgolj 15 točk, kolikor jih ima na zadnjem mestu lestvice serie A tudi Spal.