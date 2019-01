Zaccheroni se je komaj izognil zaušnici, Katanec na delu v torek #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši azijski nogometaši so zbrani v Združenih Arabskih Emiratih, kjer bo do 1. februarja potekalo azijsko prvenstvo. Med udeleženci največjega azijskega nogometnega dogodka sta tudi dva Slovenca. Nekdanji slovenski selektor Srečko Katanec vodi Irak, barve Palestine pa brani nogometaš ljubljanskega Brava Jaka Ihbeisheh. Uvodna tekma med ZAE in Bahrainom se je končala brez zmagovalca (1:1).