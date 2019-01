Konec je: Katar premočen za Katančevo četo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na azijskem nogometnem prvenstvu, ki poteka v ZAE in se bo končalo 1. februarja, smo dobili še zadnjega četrtfinalista. Za zadnjo vstopnico za nastop med osem si je priboril Katar, ki je z 1:0 premagal Irak, ki ga vodi nekdanji slovenski selektor Srečko Katanec.

Katar si je četrtfinale priigral povsem zasluženo, saj je bil boljši nasprotnik, dvakrat je stresel tudi vratnico, na koncu pa je obračun z Irakom odločila prekinitev. S prostega strela je natančno meril Bassam Alrawi. V torek se je veselila še Južna Koreja, ki je na prvi tekmi dneva v Dubaju po podaljšku premagala Bahrajn z 2:1. Odločilni zadetek je dosegel Kim Jin-Su.

Branilka naslova Avstralija je v ponedeljek v osmini finala v Al Ainu šele po izvajanju 11-metrovk premagala Uzbekistan s 4:2. V rednem delu in podaljšku se je tekma končala brez golov. Japonska je z 1:0 ugnala Savdsko Arabijo.

Pestro je bilo tudi na zadnji ponedeljkovi tekmi, na kateri je gostiteljica prvenstva ZAE po podaljšku izločila Kirgizistan (3:2), zmagoviti zadetek je v 103. minuti z 11-metrovke prispeval Ahmed Khalil.

Lippi popeljal Kitajce med osem

V nedeljo sta se v Dubaju pomerila Jordanija in Vietnam. V rednem delu in podaljšku se je tekma končala z neodločenim izidom 1:1 (0:1), Vietnam pa je do napredovanja prišel po izvajanju kazenskih strelov (4:2).

V Al Ainu sta se za drugo vstopnico pomerili Tajska in Kitajska, ki jo vodi nekdanji selektor Italije Marcello Lippi. Tajci so povedli, nato pa so Kitajci izenačili v 67. minuti, v 71. pa je Lin Gao izkoristil 11-metrovko za zmago.

Že v nedeljo so si četrtfinale izborili nogometaši iz Irana, ki so ukanili tekmece iz Omana z 2:0 (2:0), gola pa sta prispevala Alireza Jahanbakhsh (32.) in Ashkan Dejagah (42./11 m).