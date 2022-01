Atletico nagradil argentinskega napadalca z novo pogodbo

Šestindvajsetletni Argentinec Angel Correa je dosegel oba gola ob nedeljski zmagi z 2:0 nad Rayo Vallecanom in igral na vseh tekmah v primeri division v prejšnji sezoni. Vsega skupaj je za klub dosegel 53 golov na 305 tekmah. "Angel Correa je podaljšal pogodbo z našim klubom do leta 2026 in bo še štiri sezone nosil rdeče-belo majico," so zapisali v klubu.

Correa se je za prestop k Atleticu dogovoril leta 2014. Pred tem je igral za domačo zasedbo San Lorenza. Napadalec je leta 2014 z Madridčani podpisal petletno pogodbo in se klubu pridružil po copi libertadores tistega leta.

A je prvo tekmo za Atlete odigral šele 22. avgusta 2015. Nogometašu, ki sicer prihaja iz Rosaria, od koder je tudi Lionel Messi, so junija 2014 odkrili sicer benigen, a vseeno življenjsko nevaren tumor na srcu, zaradi katerega je v New Yorku prestal resno operacijo srca ter bil nato pol leta odsoten.