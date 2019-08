Arsenal ostal brez Španca in Egipčana

Branilec Nacho Monreal se je Arsenalu pridružil iz Malage leta 2013, do danes pa je za topničarje zbral 251 nastopov, dosegel je 10 golov. Po poročanju angleških medijev je klub iz San Sebastiana za Monreala plačal 250.000 funtov, španski reprezentant pa je podpisal dveletno pogodbo.

Egipčan Mohamed Elneny je leta 2016 prišel iz švicarskega Basla, odigral je 89 tekem.

I am very excited to be joining Turkish giants Besiktas and I look forward to achieving our targets in the Super Lig and Europe. 🦅



To my dear Arsenal fans and team mates ,i wish all the success for the season and be sure that i will be following the teams progress from Istanbul pic.twitter.com/DXl0SdEAW2