Argentinski zvezdnik ima dovolj

Gonzalo Higuain ne bo nikoli več igral za argentinsko reprezentanco. To je potrdil v pogovoru za argentinski Fox Sport. Pipita je za Argentino odigral 75 tekem in dosegel 31 zadetkov.

Argentinski napadalec v zadnjem času ne blesti, zato je povsem pričakovano ostal brez vabila v argentinsko izbrano vrsto. Ob napadalcih kot so Lauturo Martinez, Mauro Icardi in Paulo Dybala zanj ni bilo več prostora, zato se je Higuain tudi odločil, da konča svojo reprezentančno pot.

"Moja era pri argentinski izbrani vrsti je končano. Zdaj bom zanjo navijal pred malimi zasloni, kar verjamem, da bo marsikoga osrečilo," je svojo namero sporočil v pogovoru za argentinski Fox Sport.

Noče, da družina trpi

"Govoril sem s selektorjem Scalonijem in mu predstavil svoje videnje. To je moja dokončna odločitev in menim, da mi bo vse skupaj le koristilo. Želim več časa preživeti z družin, nočem jih več gledati, kako trpijo, ko me vsi kritizirajo," je še dodal.



Argentinec, ki trenutno brani barve Chelseaja, je za Argentino igral na 75 tekmah in zabil 31 zadetkov. Z gavči je igral v treh finalih (SP 2014, 2x Copa America 2015, 2016) in vselej ostal praznih rok. Prva v vseh treh je bil tragični junak, saj je zgrešil nekaj, kar napadalec njegovega kova, ne bi smel.

Gonzalo Higuaín has announced his retirement from international football.



He will be sorely missed.pic.twitter.com/htqnQF9B7k — The Blizzard (@blzzrd) March 28, 2019

