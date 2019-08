Argentina žaluje, odšel je veliki Tata

Sloviti branilec sinjemodrih Jose Luis "Tata" Brown se je dlje časa boril z alzheimerjevo boleznijo, je sporočila njegova družina. Januarja je bil urgentno hospitaliziran, njegovo zdravje pa se je od takrat le slabšalo.

Tata je svoj prvi in edini gol za Argentino dosegel v finalu mundiala 1986, ko so gavči s 3:2 premagali Zahodno Nemčijo.

Un día de máxima tristeza para la Familia Albirroja, nos deja nuestro gladiador José Luis Brown. Su memoria y su amor por el club perdurará eternamente.



¡Hasta siempre Tata! Capitán, Campeón del mundo y ferviente defensor de la filosofía Pincharrata 🇦🇹 pic.twitter.com/37sR3bcCg4 — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) August 13, 2019

"Danes je žalosten dan za vso sinjemodro družino, zapustil nas je naš gladiator Tata Brown. Spomin nanj in njegova ljubezen do kluba pa ostajata večno," so zapisali pri Estudiantesu, s katerim je bil leta 1982 argentinski prvak in za katerega je igral osem let.

Poleg tega je igral še za kolumbijski Atletico Nacional, francoski Brest in španski Real iz Murcie, preden se je vrnil domov v Argentino ter se preizkusil tudi kot trener.

Skupaj s Sergiom Batisto je vodil reprezentanco do 23 let, ki je na olimpijskih igrah 2008 v Pekingu osvojila zlato, zanjo pa so igrali Lionel Messi, Juan Ramon Riquelme, Sergio Agüero in drugi.

"Brez Joseja Luisa Browna ne bi nikoli osvojili naslova svetovnih prvakov 1986. Nikoli se nisi nič pritoževal, Tata," se je rojaku prek Instagrama poklonil tudi najbolj sloviti član takratne argentinske reprezentance Diego Maradona.