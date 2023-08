Arda Güler uspešno prestal operacijo kolena

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mladi turški nogometaš Real Madrida Arda Güler je uspešno prestal operacijo zaradi poškodbe meniskusa v desnem kolenu, so danes sporočili iz španskega kluba. Güler je "danes prestal artroskopijo desnega kolena pod nadzorom zdravniške službe Real Madrida," je klub zapisal v kratki izjavi.

Pri Real Madridu sicer niso navedli, koliko časa bo igralec odsoten z nogometnih igrišč. Zapisali so le, da bo "rehabilitacijo začel v naslednjih dneh".

Po poročanju španskega tiska bo 18-letni turški igralec, ki so ga za 20 milijonov evrov pripeljali iz Fenerbahčeja, z igrišč odsoten mesec in pol do dva meseca.

Poškodoval se je med predsezonsko turnejo v ZDA.

Preberite še: