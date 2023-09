Manchester United do nadaljnjega brez Antonyja, ki zanika obtožbe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Manchester United do nadaljnjega ne bo računal na obtoženega Antonyja.

Manchester United do nadaljnjega ne bo računal na obtoženega Antonyja. Foto: Reuters

Brazilski nogometaš Antony do nadaljnjega ne bo igral za Manchester United, potem ko mu je klub dovolil, da se posveti obtožbam nasilja nad ženskami, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Klub je v izjavi za javnost zapisal, da Brazilec ni suspendiran, a mu bodo dovolili urediti osebne težave.

Triindvajsetletnika je tudi brazilska zveza ta teden odstranila iz reprezentance po obtožbah o fizičnem napadu na njegovo nekdanje dekle Gabrielo Cavallin. Obtožbe brazilska policija preiskuje, Antony pa je te zanikal.

United se je z igralcem, ki je lani prišel iz Ajaxa za 95 milijonov evrov, dogovoril, da se osredotoči na svojo obrambo, so zapisali v izjavi na spletni strani.

"Kot klub obsojamo vsakršna nasilna dejanja in zlorabe. Zavedamo se pomena zaščite vseh vpletenih in priznavamo vpliv, ki ga imajo te obtožbe na žrtve zlorab," so napisali na spletni strani.

"Nedolžen sem"

Antonyja sicer organi pregona niso aretirali, Brazilec pa pravi, da bo sodeloval s policijo in dokazal svojo nedolžnost. Brazilski krilni nogometaše bo ohranil polno plačo in upa, da se bo čim prej vrnil v klub, je dejal v izjavi za javnost.

"To je bila obojestranska odločitev, da bi se izognili motnjam za soigralce in nepotrebnim polemikam za klub. Nedolžen sem za stvari, ki mi jih očitajo. V celoti bom sodeloval s policijo, da bi jim pomagal priti do resnice," je še dodal.

United se je zadnja leta ukvarjal tudi s težavami svojega napadalca, Angleža Masona Greenwooda. Obtožbe so kasneje opustili, napadalec pa trenutno kot posojen nogometaš rdečih vragov igra za španski Getafe.