Ko se zgodi nogomet: Chelsea prerešetan, Tuchlu se to še ni zgodilo

Uvodno dejanje 30. kroga je postreglo z obračunom med Chelseajem in WBA. Če bi šlo vse po načrtih, bi morali pisati o gladki zmagi domačih, a zgodilo se je nekaj povsem drugega. Ne samo, da smo videli presenečenje. Gostje so celo ponižali modre. Zgodil se je nogomet.

Thomas Tuchel je do zdaj na preteklih 14 tekmah desetkrat zmagal in štirikrat remiziral, v soboto pa je na svojem štadionu doživel pravi polom. Gostje iz WBA so modre, ki so zaradi izključitve Thiaga Silve od 29. minute igrali z igralcem manj, ponižali s kar 5:2 in končali pozitivno serijo nemškega strokovnjaka. Ne samo, da je prvič, od kar je prišel v London, njegovo moštvo prejelo zadetek, do zdaj še nikoli njegova ekipa na domačem terenu ni prejela pet zadetkov.

Thomas Tuchel na prvih 14 tekmah na klopi Chelseaja doma ni prejel niti zadetka, zdaj pa na eni samo pet. Foto: Reuters

Chelsea je sicer povedel 27. minuti po zadetku Christiana Pulisica, a po izključitvi Brazilca, ki je že po pol ure igre prejel dva rumena kartona, se je tehtnica obrnila na stran gostov. V sodnikovem dodatku prvega polčasa so zadeli dvakrat. Obakrat je bil natančen Matheus Pereira. WBA se v drugem polčasu ni ustavljal. Četa Sama Allardyca je povedla že s 4:1, ko sta v polno zadela še Callum Robinson in Mbaye Diagne, za domače je v 71. minuti izid znižal tokrat rezervist Mason Mount, končni izid pa je v sodnikovem dodatku tekme s svojim drugim zadetkom na tekmi Robinson.

Chelsea po hudem porazu ostaja na četrtem mestu, 19. WBA pa ima zdaj za 17. Newcastlom sedem točk zaostanka.

Angleško prvenstvo, 30. krog:

Sobota:

Chelsea : WBA 2:5 (1:2)

Pulisic 27., Mount 71.; Pereira 45.+2, 45.+4; Robinson 63., 90.+1, Diagne 68.; R.K. Silva 29./Chelsea



Leeds United – Sheffield United

Leicester City – Manchester City

Arsenal – Liverpool



Nedelja:

Southampton – Burnley

Newcastle United – Tottenham

Aston Villa – Burnley

Manchester United – Brighton



Ponedeljek:

Everton – Crystal Palace

Wolverhampton – West Ham United