Angleži se bojijo pravnega kaosa

Za zdaj še ni mogoče konkretno napovedati, kdaj bodo na Otoku lahko znova igrali nogomet. Kot možni datum nadaljevanja sezone brez gledalcev na tribunah se omenja 6. junij. Sezona pa bi se nato zavlekla še v julij. Takšno izredno podaljšanje pa bi povzročilo nepričakovane zaplete zaradi poletnega prestopnega roka in pogodb z igralci.

Vodilni predstavniki skupine klubov, med njimi so tudi klubi, ki bodo tekmovali v evropskih tekmovanjih v prihodnji sezoni, so vse bolj zaskrbljeni zaradi pogodb, ki so vezane na konec uradne sezone, navaja Mail Online. Bojijo se zapoznelega nadaljevanja sezone, s katerim bi zakorakali v julij in klube pustili na minskem polju pravnih spopadov z igralci, pokrovitelji in agenti, navaja britanski časnik.

V klubih želijo, da bi vprašanja, ki zadevajo podaljševanje sezone, odprli na načrtovanem petkovem sestanku zainteresiranih strani v premier ligi.

Mednarodna nogometna zveza Fifa je sicer že napovedala, da bo sprejela posebne ukrepe za zaščito klubov in igralcev, katerih pogodbe potečejo ob uradnem poletnem koncu evropske klubske sezone.

Kljub temu so klubi obveščeni, da bo angleško pogodbeno pravo nadomestilo vse arbitrarne ali izredne dogovore z igralci. To odpira možnost posojenih igralcev ali tistih, ki nimajo pogodbe, kot so Pedro, Olivier Giroud in Willian v Chelseaju, Jan Vertonghen iz Tottenhama in Adam Lallana v Liverpoolu, da bi 1. julija lahko zapustili svoje klube, četudi bi še potekala sezona.

Foto: Reuters

Svetovni organ upravljanja v nogometu Fifa bo dovolil podaljšanje pogodb, vendar to še ne pomeni, da jih morajo igralci obvezno podpisati, kar pomeni, da obstajajo strahovi, da bi klubi izgubili ključne igralce, navaja britanski časnik.

Obstaja tudi vprašanje vračila 750 milijonov funtov (827 milijonov evrov) imetnikom televizijskih pravic, če sezona ne bo končana.

Vrednosti moštev so se zmanjšale za skoraj dve milijardi

Kot poroča nemški nogometni portal Transfermarkt, so se vrednosti moštev premier lige zmanjšale za več kot 1,6 milijarde funtov oziroma 1,8 milijarde evrov kot posledica prekinitve dejavnosti zaradi novega koronavirusa.

Ta portal s sedežem v Nemčiji je oblikoval metodo za določitev obsega škode, razvrednotili so igralce, rojene leta 1998 ali pozneje, za 10 odstotkov, preostale pa do spodnje meje 300.000 evrov (260.000 funtov), in sicer za 20 odstotkov.

Ustanovitelj Transfermarkta Matthias Seidel je v svoji analizi opozoril na veliko negotovost in zmedo, s katero se soočajo nogometni klubi: "Borzne vrednosti so strmoglavile, številnim klubom grozi nelikvidnost in načrti za nakupe oziroma prestope igralcev so se pri večini klubov ustavili zaradi številnih negotovosti."

"Trenutno si je težko predstavljati, da se bodo v bližnji prihodnosti odškodnine za prestope igralcev še naprej dvigovale, kot so se v preteklih letih," je ocenil nemški strokovnjak.

Vrednost zvezdnika Manchester Cityja Raheema Sterlinga se je tako v zadnjem tednu zmanjšala za kar 34 milijonov evrov, medtem ko so udarni igralci vodilnega Liverpoola Mohamed Salah, Virgil van Dijk in Sadio Mane skupaj izgubili 80 milijonov evrov na vrednosti.