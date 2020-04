Nogometaši Basla zanikajo obtožbe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši švicarskega prvoligaša Basla so se odzvali na kritike, češ da se nočejo odpovedati delu plače v času prekinitve tekmovanj zaradi pandemije novega koronavirusa. Pravijo, da obtožbe ne držijo.

"Obtožbe, da se ekipa noče odreči delu plače, niso resnične," je vezist Fabian Frei v torek zapisal na družbenem omrežju Instagram.

Vsi igralci iz prve lige so prejšnji mesec v dobrodelne namene donirali vsaj 20 odstotkov plače, upajoč, da bodo sredstva uporabili tam, kjer je nujno potrebno, je pojasnil Frei.

Kapetan Basla Valentin Stocker je objavil enako sporočilo.

Nogometaši so sicer pojasnili, da so pripravljeni podariti del plače v naslednjih mesecih, če bodo vedeli, kam bo denar dejansko šel in za kaj bo uporabljen.

V klubu naj bi se sicer dogovorili za zmanjšanje 17,5 odstotka letne plače. To pomeni, da bi se morali igralci odreči 70 odstotkom plače aprila, maja in junija, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tekmovanja v Švici so prekinjena najmanj do 30. aprila.

