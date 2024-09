Rdeči vragi vendarle do druge zmage

V četrtem krogu angleškega nogometnega prvenstva bo v ospredju nedeljski londonski derbi med Tottenhamom in Arsenalom. Krog sta v času sobotnega kosila odprla Southampton in ranjeni Manchester United, ki je prišel do druge zmage. Po treh odigranih krogih sta sicer stoodstotna le še prvak Manchester City in Liverpool. Prvega čaka srečanje z Brentfordom, Liverpool pa se bo doma pomeril z Nottinghamom.

Rdeči vragi so po reprezentančnem premoru vendarle pokazali boljši obraz in po le eni zmagi na uvodnih treh tekmah tokrat s 3:0 v gosteh ugnali Southampton. Že v prvem polčasu sta bila natančna Mathijs de Ligt in Marcus Rashford, tri točke pa je globoko v sodnikovem dodatku drugega potrdil Alejandro Garnacho. Še pred golom de Ligta bi lahko kot prvi zabili domači, a je Cameron Archer zapravil najstrožjo kazen, Southampton pa še vedno ostaja brez točk.

Nedelja prinaša derbi severnega Londona, na katerem bo Tottenham gostil Arsenal. Ta je dobil zadnji dve gostovanji pri velikem rivalu, se bo na pa na gostovanje podal brez poškodovanega Martina Odegaarda, ki se je poškodoval med reprezentančnim premorom. Tottenham je proti Arsenalu brez zmage na zadnjih štirih tekmah, zadnjo zmago je dosegel ob koncu sezone 2021/22, ko je na trenerskem stolčku še sedel Antonio Conte. Topničarji so dobili zadnjih pet od skupno sedmih derbijev, na zadnjem so konec aprila zmagali s 3:2. Pri Spursih sta pod vprašajem nastopa Dominica Solankeja in Mickyja van de Vena, dvom obstaja tudi pri Yvesu Bissoumi. Veliko skrbi ima tudi Arteta, saj bo poleg Odegaarda zagotovo manjkal kaznovani Declan Rice, blizu vrnitve na zelenico pa naj bi bil Gabriel Jesus, ki je izpustil zadnji dve tekmi.

Ange Postecoglou verjame, da ima njegova ekipa pravi recept za uspeh. Foto: Reuters

"Ne posebej Arsenal – želimo biti klub, ki lahko izzove vsakogar. To je tisto, kar poskušamo postati. Če želimo to narediti, moramo delovati na določeni ravni, trenutna ekipa je dovolj močna, da to stori, z vidika uspešnosti pa mislim, da smo na dobri poti, da smo še boljši kot lani," je pred derbijem dejal Postecoglou, medtem ko je Arteta namenil nekaj pohvale 59-letnemu strategu na klopi velikega rivala. "Spoštujem ga. Mislim, da je odličen trener, saj k stvarem pristopa na povsem svoj način. Ima resnično edinstven način razmišljanja o igri, všeč mi je, da stoji za svojo filozofijo in mislim, da predstavlja sebe in klub na res dober način," je dejal Arteta, ki je v tem tednu še podaljšal sodelovanje z angleškimi podprvaki.

Nedeljska tekma bo 196. tekma med Tottenhamom in Arsenalom ter 65. v premier ligi, Arsenal je dobil 82 srečanj, Spurs pa 61.

