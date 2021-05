Če bo danes "padel" Old Trafford, bo City že prvak

Tretjeuvrščeni Leicester City je najbolj prijetno presenečenje angleškega prvenstva v tej sezoni, saj prvič po nepozabni šampionski sezoni 2015/16 spet meša štrene bogatim velikanom. Lisice se bodo v soboto na Wembleyju proti Chelseaju potegovale za pokalni naslov FA, danes pa lahko napravijo pomemben korak k ligi prvakov. Imajo lepo prednost pred West Hamom, Liverpoolom, Tottenhamom in Evertonom. Če bodo danes na Old Traffordu spravile v žalost Manchester United, ki teoretično še vztraja v igri za naslov (če do konca sezone dobi vse štiri tekme, City pa v zadnjih treh tekmah osvoji največ točko), bo že znan nov angleški prvak. To bi postal Manchester City.

Leicester City potrebuje točke v boju za mesta, ki vodijo v ligo prvakov. Foto: Reuters

Lisice so v tej sezoni v četrtfinalu pokala ugnale prav Manchester United (3:1). Med rdečimi vragi danes zaradi poškodbe gležnja ne bo številnih igralcev, tudi kapetana Harryja Maguireja, ki bo manjkal prvič na ligaški tekmi, odkar se je leta 2019 iz Leicesterja preselil na Old Trafford.

Drugouvrščeni United sicer čaka nori ritem. Že v četrtek bodo v prestavljenem derbiju doma obračunali z Liverpoolom, ki nujno potrebuje točke v boju za (vsaj) četrto mesto in ligo prvakov. Vstopnice za ligo prvakov si še ni popolnoma zagotovil tudi Chelsea, ki ga v soboto čaka pokalni finale, nato pa že 29. maja vrhunec sezone, finale lige prvakov. Pred tem želijo modri v vedno prestižnem londonskem derbiju premagati še Arsenal. Dvoboj bo odigran v sredo.

Angleško prvenstvo, 36. krog in prestavljene tekme: Torek, 11. maj:

19.00 Manchester United – Leicester City

21.15 Southampton – Crystal Palace Sreda, 12. maj:

21.15 Chelsea – Arsenal Četrtek, 13. maj:

19.00 Aston Villa – Everton

21.15 Manchester United – Liverpool Petek, 14. maj:

21.00 Newcastle – Manchester City Sobota, 15. maj:

13.30 Burnley – Leeds United

16.00 Southampton – Fulham

21.00 Brighton & Hove Albion – West Ham Nedelja, 16. maj:

13.00 Crystal Palace – Aston Villa

15.05 Tottenham – Wolverhampton

17.30 WBA – Liverpool

20.00 Everton – Sheffield United