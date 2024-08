Arsenal ni več stoodstoten, Slot ve, kakšna tekma ga čaka

Nogometaši v angleški premier ligi igrajo tekme tretjega kroga, ki sta ga v soboto v času kosila odprla Arsenal in Brighton, ekipi pa sta razšli z remijem 1:1. Branilec naslova Manchester City bo sklenil sobotni spored, veliki angleški derbi med Manchestrom Unitedom in Liverpoolom pa bo na sporedu v nedeljo. Novi trener redsov Arne Slot pravi, da ve, kako pomembna je ta tekma.

Tako Arsenal kot Brighton sta bila do tretjega kroga še stoodstotna, zdaj pa sta oba zabeležila prvi remi. Topničarji so povedli v 38. minuti, potem ko je Bukayo Saka s podajo zaposlil Kaia Havertza, ta pa je z lobom zadel za 1:0. V 49. minuti pa je sledil šok za Arsenal, potem ko je moral z igrišča Declan Rice. Ta je zaradi tega, ker je brcnil žogo po pisku sodnika prejel drugi rumeni karton in moral predčasno v garderobo. Igralci, trener Mikel Arteta in navijači so bili prepričani, da tega ni storil namerno, zato so protestirali, a brez uspeha. Rice je moral prvič v elitni ligi igro zapustiti predčasno. Le devet minut kasneje je Brighton unovčil številčno premoč, na 1:1 pa je poravnal Joao Pedro.

Sinjemodri iz Manchestra se bodo odpravili v London, kjer se bodo udarili z West Hamom. Sobotni spored sicer prinaša sedem srečanj.

V nedeljo derbi na Old Traffordu

Preostala tri bodo v nedeljo, začelo pa se bo na St. James Parku v Newcastlu in Stamford Bridgeu v Londonu. Sklepno dejanje kroga bo potekalo v "teatru sanj", kjer bo Liverpool poskušal še bolj zagreniti uvod rdečih vragov v sezono. To bo tudi prvi ligaški veliki angleški derbi za novega stratega Liverpoola Arneja Slota. Moštvi sta se namreč srečali tudi v pripravljalnem obdobju, v začetku avgusta je Liverpool v ZDA slavil s 3:0.

Liverpool je sezono začel z dvema zmagama. Foto: Reuters "Govorijo mi o tej tekmi, a mislim, da ni treba. Če delaš v … Kdor dela v Liverpoolu, kdor pride sem, igralec, trener ve, kako pomembna je tekma proti Unitedu," pred svojim prvim derbijem Liverpool - Manchester United poudarja novi trener redsov Slot. "Podobno kot ko delaš za Feyenoord in veš, kako velika je tekma z Ajaxom. Ni mi torej treba govoriti, kako pomembna je ta tekma, saj že dolgo delam v nogometu in to vem."

Čeprav ima Liverpool novega trenerja, pa vlogo favorita nanj prelaga trener Uniteda Erik ten Hag. Oba sta torej nizozemska nogometna strokovnjaka. "Jasno je, da je Liverpool v drugi fazi razvoja. Imajo dozorelo ekipo, imajo igralce, ki so že dlje skupaj. Dolgo že igrajo skupaj in so zelo izkušeni. Naša ekipa je mešanica in moramo novo ekipo šele zgraditi." United je sicer sezone začel z zmago in porazom, Liverpool pa z dvema zmagama.

Angleško prvenstvo, 3. krog:

Sobota, 31. avgust:

Nedelja, 1. september

Lestvica: