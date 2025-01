Pestri soboti bo sledil derbi na Anfieldu

20. krog angleškega prvenstva prinaša veliki nedeljski derbi na Anfieldu. Vanj s povsem različnima popotnicama vstopata vodilni Liverpool in razglašeni Manchester United, ki tudi pod vodstvom novega trenerja Rubena Amorima ne najde poti iz krize. Prvak Manchester City bo že danes gostil West Ham, na delu bosta tudi drugouvrščeni Arsenal in Newcastle, ki je v zadnjem času v odlični formi. Največje presenečenje prvenstva, Nottingham Forrest, bo na delu v ponedeljek.

Sobota prinaša sedem srečanj. Vse skupaj se bo ob 13.30 začelo v Londonu, kjer bo neprepričljivi Tottenham pričakal vroči Newcastle, ki se je s štirimi zaporednimi zmagami prebil na trenutno peto mesto.

Pet srečanj bo na sporedu ob 16. uri, takrat bosta na delu tako Chelsea, ki je v zadnjih treh krrgih osvojil le točko in izgubil pozicijo prvega zasledovalca Liverpoola, kot Manchester City, ki je v prejšnjem krogu vendarle prekinil negativni niz, dočakal pa tudi zadetek Erlinga Haalanda.

Zadnje srečanje dneva bo v Brightonu, kamor prihaja Arsenal.

Erling Haaland je v prejšnjem krogu prekinil strelski post. Foto: Reuters

Veliki derbi na Anfieldu

Nedeljsko dogajanje se bo prav tako začelo v Londonu, kjer se bosta udarila Fulham in Ipswich, nato pa bo sledil še veliki derbi. Liverpool, ki je v tej sezoni premoč nasprotniku priznal le enkrat, je kljub dvema decembrskima remijema še vedno krepko vodilni, saj ima pred Arsenalom šest točk naskoka, Reds pa imajo tudi tekmo manj, saj morajo odigrati še preloženo srečanje z mestnim tekmecem Evertonom.

Manchester United je na drugi strani na mestnem derbiju proti Cityju nakazal, da bi se njegova forma lahko dvignila, a Rdeči vragi so po omenjenem srečanju naslednja tri izgubili in se nahajajo šele na 14. mestu na lestvici, mesta, ki vodijo v evropska tekmovanja v prihodnji sezoni pa jim trenutno bežijo že za devet točk.

Prvi sezonski derbi na Old Traffordu je prepričljivo pripadel Liverpoolu, ki je slavil s 3:0, blestela pa sta Mohamed Salah z golom in dvema asistencama in Luis Diaz z dvema zadetkoma.

Krog bosta sklenila presenečenje dosedanjega dela sezone Nottingham Forrest in Wolverhampton.

Angleško prvenstvo, 20. krog:

Sobota, 4. januar:

Nedelja, 5. januar:

Ponedeljek, 6. januar:

Lestvica: