Liverpool absolutni favorit proti najslabšemu, Mourinho proti nekdanjemu varovancu

V angleškem prvenstvu bosta ta konec tedna najprej na igrišče stopili enajsterici Liverpoola in Watforda. Rdeči, ki so v tej sezoni razred zase na Otoku, lahko še povečajo prednost pred zasledovalci. Drugouvrščeni Leicester City bo gostil Norwich in na krilih najboljšega strelca prvenstva Jamieja Vardyja lovil deveto zaporedno zmago, branilec naslova Manchester City pa se bo v nedeljo v derbiju kroga mudil v Londonu pri neprepričljivem Arsenalu, ki je pod vodstvom Freddieja Ljungberga v zadnjem krogu premagal West Ham.