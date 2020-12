Žarek upanja za obupane navijače Arsenala

Londonski Arsenal, ki do danes v angleški premier ligi ni zmagal kar sedem tekem v nizu in je trenutno celo v položaju, ko je blizu mestom, ki ob koncu sezone prinašajo izpad, je tokrat navdušil svoje navijače. Na londonskem derbiju je s 3:1 odpravil Chelsea. Pred tem sta Leicester City in Manchester United remizirala z 2:2. Danes sta na delu še Manchester City in Everton.