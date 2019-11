Manchester City do zmage na derbiju, uspešen debi Mourinha

V 13. krogu angleškega prvenstva je največ pozornosti zagotovo požel derbi med Manchester Cityjem in Chelseajem. Tekmo so sicer bolje odprli Londončani, ki jih je v vodstvo popeljal Kante, a so domači po golih De Bruyneja in Mahreza preobrnili potek srečanja v svojo korist. Prvaki so tako na lestvici znova skočili pred Chelsea, na drugem mestu je še vedno Leicester, ki je danes ugnal Brighton.