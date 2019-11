Liverpoolu velika zmaga na derbiju z Manchester Cityjem

Vodilni Liverpool je na Anfieldu v derbiju 12. kroga angleškega prvenstva s 3:1 premagal Manchester City in sinjemodrim na prvenstveni lestvici ponovno ušel na + 9. Josep Guardiola in njegovi izbranci so tako utrpeli hud udarec pri branjenju angleškega naslova. Manchester United je pred domačimi gledalci premagala Brighton.

Derbi kroga se je igral v Liverpoolu, kjer je vodilno moštvo lige gostilo branilce naslova, Manchester City. Domačini so že po 13 minutah igre vodili z 2:0, čeprav so bili sinjemodri v tem času celo bolj agresivno moštvo na igrišču. Prvi gol so rdeči zabili iz hitrega protinapada, ko je v kazenskem prostoru domačih žogo izgubil Sergio Agüero – Argentinec je preigraval, njegova žoga je celo zadela v roko domačega branilca Trenta Alexandra Arnolda, česar sodnik ni opazil, a strela na vrata domačih ni utegnil sprožiti -, na drugi strani pa je Claudia Brava z izjemnim strelom premagal brazilski vezist Fabinho. City je še naprej pritiskal in si v 13. minuti privoščil še eno napako, ki so jo gostitelji prek Mohameda Salaha hitro kaznovali z zadetkom za 2:0. Sadio Mane je v 51. minuti povišal na 3:0, a Meščanov to ni potolklo, napadli so z vsemi močmi, Bernardo Silva je v 78. minuti zabil častni gol za končnih 3:1.

V soboto je Chelsea, ki pod vodstvom svoje legende Franka Lamparda navdušuje, premagal Crystal Palace z 2:0 in prišel še do šeste prvenstvene zmage v nizu. Tottenham je doma le remiziral s Sheffield Unitedom. Leicester City je doma z 2:0 premagal Arsenal. Chelsea in Leicester City sta najbližja zasledovalca vodilnega Liverpoola na premierligaški lestvici, zaostajata za osem točk.

Angleško prvenstvo, 12. krog:

Lestvica: