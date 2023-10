Vroči Tottenham ne popušča, napetost v Manchestru narašča

Že za uvod v deseti krog angleškega prvenstva so bili na delu vodilni nogometaši Tottenhama, ki so poleg Arsenala še edina neporažena ekipa v novi sezoni premier lige. Spurs so v gosteh z 2:1 ugnali Crystal Palace, Ange Postecoglou pa je tako svoje varovance popeljal še do osme zmage v sezoni. Največ pozornosti bo sicer v tem krogu požel nedeljski lokalni derbi v Manchestru med Unitedom in Cityjem.

Tottenham bo tudi po desetem krogu premier lige ostal na vrhu angleškega prvenstva. Tokrat so Spurs slavili z 2:0 proti Crystal Palacu. Spurs so povedli v 53. minuti, čeprav do tistega trenutka sploh niso vknjižili strela v okvir vrat. Po predložku Jamesa Maddisona je namreč Joel Ward nesrečno zatresel lastno mrežo. Vodstvo je nato v 66. minuti na 2:0 povišal prerojeni kapetan Heung-Min Son, ki je v tej sezoni že pri osmih zadetkih, edini zadetek za Palace pa je že v sodnikovem dodatku dosegel Jordan Ayew.

V ospredju derbi v Manchestru

Old Trafford bo v nedeljo gostil 191. obračun Manchester Uniteda in Manchester Cityja. Obe ekipi se v obračun podajata s popotnico zmage v ligi prvakov, United je s težavami ugnal Köbenhavn (1:0), City pa je s 3:1 preskočil BSC Young Boys. United je prvič v sezoni vknjižil tri zaporedne zmage v vseh tekmovanjih, četa Erika ten Haga pa si želi niz nadaljevati tudi proti lokalnemu tekmecu, ki bo imel približno sedem kilometrov od domačega stadiona Etihad zagotovo drugačne načrte.

United ima še vedno ogromno težav s poškodbami, med drugim bodo zagotovo manjkali Lisandro Martinez, Luke Shaw, Amad Diallo, Tyrell Malacia. Na pragu vrnitve pa naj bi bila Casemiro in Aaron Wan-Bissaka. Na drugi strani ima Pep Guardiola manj preglavic, saj bo z gotovostjo odsoten le Kevin de Bruyne. "Mislim, da se obeta pravi spektakel, saj gre za lokalni derbi, a hkrati tudi derbi, ki ga bo spremljal ves svet. V tem trenutku ima City šest točk prednosti pred nami in pomembno je, da ta zaostanek zmanjšamo. Vemo, da moramo kot ekipa napredovati, se razviti, čaka nas še veliko dela," je pred srečanjem dejal Erik ten Hag.

"United je vedno nevaren, vedno so zahteven nasprotnik, ki ima odlične posameznike, karakter in znajo izkoristiti trenutek. Zavedamo se njihove kakovosti, tu ni nobenega dvoma. To je dobro rivalstvo, spoštujemo se," pa je na drugi strani odvrnil Pep Guardiola. Na 190 dozdajšnjih tekmah je 78-krat slavil United, 59-krat City, 53-krat pa so se obračuni končali z remijem. Nazadnje sta se ekipi pomerili junija v finalu pokala FA, ki ga je z 2:1 dobil City. V vseh tekmovanjih so se na zadnjih petih medsebojnih srečanjih kar štirikrat veselili nogometaši Manchester Cityja.

Kaj pa preostali?

V soboto bodo v 18. krogu na sporedu štiri tekme. Že v času kosila bo na delu Chelsea, ki bo gostil Brentford, Arsenal se bo zatem pomeril s Sheffieldom. Pred nedeljskim derbijem bo Liverpool na Anfieldu pričakal Nottingham.

