Angleški zvezdniki zaradi okuženih danskih kun v Tirano?

Otoški ljubitelji nogometa trepetajo za usodo dvoboja lige narodov med Anglijo in Islandijo. Moral bi biti odigran 18. novembra na Wembleyju, a so novi ukrepi britanske vlade, ki se nanašajo na grožnjo mutirane različice koronavirusa na Danskem, to bi lahko kune prenašale tudi na ljudi, stvari postavili na glavo. Angležem grozi poraz za zeleno mizo (0:3), zato se išče rešitev, da bi dvoboj potekal na nevtralnem prizorišču. Kot ena izmed možnosti se omenja Albanija!

Liga narodov prehaja ta mesec v zaključno fazo. Znani bodo zmagovalci skupin. Sloveniji pod vodstvom Matjaža Keka kaže imenitno v tretji skupini lige C, kjer vodi pred Grčijo, Kosovom in Moldavijo, v drugi skupni elitne lige A, kjer tekmujejo najboljše reprezentance, pa se predstavlja tudi Anglija. Otočani so v zahtevni skupini, v kateri so še Belgija, Danska in Islandija, še vedno v igri za prvo mesto.

Za vodilnimi Belgijci, pri katerih bodo gostovali konec tedna, zaostajajo le dve točki. V zadnjem krogu skupinskega dela bi morali 18. novembra na Wembleyju gostiti Islandijo. To je tekma, ki bi lahko odločala o zmagovalcu skupine, novi ukrepi britanske vlade, sprejeti v želji po zajezitvi izbruha novega koronavirusa, pa so stvari glede tega, da bi tekma med Anglijo in Islandijo potekala v Londonu, obrnili na glavo.

Grožnja mutirane različice koronavirusa na Danskem

Na danskih farmah kun so odkrili mutirano različico koronavirusa, ki se lahko prenaša tudi na ljudi. Danske oblasti zato razmišljajo o odstrelu vseh, okoli 17 milijonov kun na več kot tisoč farmah po državi. Foto: Reuters Britanci so nedavno uvedli ''lock-down'', hkrati pa zaradi grožnje mutirane različice koronavirusa, ki se lahko s kun prenaša tudi na človeka, vsem britanskim državljanom, ki pripotujejo iz Danske, predpisali obvezno dvotedensko karanteno, vsem preostalim pa prepovedali vstop na Otok. Pravilo velja tudi za vrhunske športnike.

Nastala je težava, saj izbrano vrsto Islandije pred načrtovanim gostovanjem v Angliji čaka prav tekma na Danskem. Angleška nogometna zveza (FA) je zaprosila vlado za pojasnilo, ali bi lahko v tem primeru upoštevala izjemo, hkrati pa že razmišlja o drugih možnostih. Želi se namreč izogniti porazu za zeleno mizo (0:3), ki bi jo čakal, če odpravi Islandije ne bi bilo dovoljeno pripotovati v London.

Islandija je leta 2016 na evropskem prvenstvu v osmini finala senzacionalno izločila Anglijo. Foto: Reuters

Zato obstaja velika možnost, da bo dvoboj zaradi tega odigran nekje drugje. Kot priložnostna gostiteljica se je že ponudila Albanija, ki je pripravljena gostiti dvoboj med Anglijo in Islandijo 18. novembra v Tirani na stadionu Air Albania. Omenja se tudi možnost, da bi se tekma odigrala v Nemčiji. Končno besedo pri tem bo imela Evropska nogometna zveza (Uefa).

Anglija se bo sicer v četrtek v prijateljskem obračunu pomerila z Irsko.