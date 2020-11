Danska je največja svetova proizvajalka kunjega krzna. Na več kot tisoč farmah imajo okrog 17 milijonov teh živali, ki pa so po najnovejših ugotovitvah postale resna grožnja pri širitvi epidemije covid-19.

Na tamkajšnjih farmah, predvsem v severni regiji Jutland, so odkrili mutacijo koronavirusa, ki bi se lahko prenašala tudi na ljudi.

Resna grožnja za učinkovitost cepiva

Danska premierka Mette Frederiksen je dejala, da ta mutirani virus predstavlja grožnjo za učinkovitost novega cepiva za covid-19, k ukrepanju pa pozivajo tudi drugi predstavniki danskih oblasti. Razmere je opisala kot "zelo, zelo resne".

Danska premierka Mette Frederiksen. Foto: Reuters

Premierka se sklicuje na poročilo danske vlade, ki ugotavlja, da mutirani virus slabi zmožnost ustvarjanja protiteles, kar občutno zmanjša ali celo povsem razveljavi učinke novega cepiva.

Zato se bo vlada v Kopenhagnu zelo verjetno odločila za odstrel vseh, približno 17 milijonov živali. Predstavniki danske policije pritrjujejo, da bi se to moralo zgoditi čim prej in da bo to zelo velik poseg.

Foto: Reuters

Začelo se je hitreje širiti

Koronavirus so na farmah kun sicer odkrili že pred nekaj meseci, a zdaj na Danskem ugotavljajo, da je širitev virusa zelo hitra.

Na živalih so sicer odkrili enomestno število okužb, a ravno njim pripisujejo okužbe pri 12 zaposlenih na teh farmah.

Zgodilo se je že v Španiji in na Nizozemskem

To sicer ne bo prvi primer tovrstnega preventivnega odstrela. V Španiji so julija odstrelili sto tisoč kun po tem, ko so okužbe odkrili na farmi v deželi Aragón, še poročajo britanska medijska hiša BBC in drugi tuji mediji.

Podobno so ravnali tudi na Nizozemskem, ko so odkrili primere okužb na tamkajšnjih farmah.

V podobne odstrele, kot se bodo verjetno zgodili na Danskem, so, sicer v bistveno manjšem obsegu, že bili prisiljeni v Španiji in na Nizozemskem. Foto: Reuters

Znanstvenikom ostaja veliko in pomembno vprašanje, zakaj so ravno kune zmožne prejeti in prenašati okužbo koronavirusa. V iskanju tega in še mnogih drugih odgovorov in neznank, povezanih z boleznijo covid-19, raziskave že potekajo.