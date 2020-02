Manchester City in West Ham ostala brez tekme

Nedeljski program se bo začel v Sheffieldu. Prvak City bi moral na Etihadu gostiti West Ham, a je tekma zaradi slabega vremena prestavljena. Sinjemodri sicer ne bi mogli računati na Raheema Sterlinga, ki si je na tekmi proti Tottenhamu poškodoval stegensko mišico. Manjkal bo nekaj tednov, je sporočil trener Cityja Josep Guardiola.

⚠ MATCH POSTPONED ⚠



Due to extreme and escalating weather conditions and in the interests of supporter and staff safety, today’s @premierleague match against West Ham has been postponed.



🔵 #MCIWHU #ManCity pic.twitter.com/6tcPM4t5OM