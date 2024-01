Težava za Kloppa: Salah v Afriki, Liverpool pa k Arsenalu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igra se 1/16 finala angleškega nogometnega pokala FA, najstarejšega pokalnega tekmovanja na svetu. Najprej Crystal Palace gosti Everton. Tottenham se bo v petek pomeril z Burnleyjem, v soboto bo odigranih največ tekem, izmed velikanov bodo dejavni Newcastle, Chelsea in v tej sezoni izjemna Aston Villa, v nedeljo pa se bosta v derbiju pomerila Arsenal in Liverpool, trenutno vodilni klub angleškega prvenstva. Novopečeni svetovni prvak Manchester City, ki lahko računa tudi na Kevina de Bruyneja, bo pričakal Huddersfield Town. Manchester United bo na delu v ponedeljek.

Prvi udeleženec 1/16 finala bo znan že v četrtek zvečer. Bo to Crystal Palace ali Everton? Gostje iz Liverpoola zelo nihajo v formi, po štirih zaporednih zmagah so v prvenstvu nanizali tri poraze, zaradi desetih odvzetih točk, posledice neupoštevanja finančnega fair-playa, pa se jim obeta krčevit boj za obstanek. Londončane, ki so v premier league tri mesta pred Evertonom, vodi izkušeni Roy Hodgson.

Crystal Palace bo skušal danes izkoristiti prednost domačega igrišča. Foto: Reuters

Med udeleženci tretjega kroga pokala FA je najnižje rangiran Maidstone United. Nastopa v šestem najmočnejšem klubskem tekmovanju, v soboto pa se bo pomeril s tretjeligašem Stevenagom. Maidstone tako visoko v pokalu FA ni bil vse od leta 1992.

Elliott namesto Salaha?

Takehiro Tomiyasu (levo) bo z japonsko izbrano vrsto kmalu nastopil na azijskem prvenstvu. Foto: Reuters V nedeljo se obeta veliki pokalni derbi med Arsenalom in Liverpoolom. Ko sta se angleškega klubska velikana srečala zadnjič, se je prvenstveni dvoboj na Anfieldu končal brez zmagovalca (1:1). Kmalu ju čaka še eno srečanje v angleški premierligi, v Londonu se bosta udarila 4. februarja. Liverpoolčani kar nekaj časa ne bodo mogli računati na Mohameda Salaha, ki se z Egiptom pripravlja na začetek afriškega prvenstva.

Trener Jürgen Klopp bo morda skušal njegovo odsotnost v napadu nadomestiti z mladim Harveyjem Elliottom. Pri rdečih vlada že tako močna konkurenca za mesta v napadu, kjer želijo igrati Diogo Jota, Luis Diaz, Cody Gakpo in Darwin Nunez. Topničarji so na zadnjih šestih tekmah v vseh tekmovanjih zmagali le enkrat in padli v formi. Japonec Takehiro Tomiyasu je na azijskem prvenstvu, kar predstavlja nov izziv trenerju Mikelu Arteti.

De Bruyne prvič po petih mesecih

Kevin De Bruyne je nazadnje zaigral za City 11. avgusta, ko se je poškodoval na tekmi proti Burnleyju (0:3). Foto: Reuters Prvak Manchester City je dočakal vrnitev Kevina de Bruyneja. Belgijski zvezdnik je zaradi težav s stegensko mišico izpustil večji del sezone. Na zadnji tekmi je proti Sheffield Unitedu sedel na klopi. Zdaj, ko varovance Josepa Guardiole čaka dvoboj s Huddelsfield Townom, bi lahko stopil na igrišče in zaigral prvič za angleške prvake po 11. avgustu 2023. City se bo tako pomeril z nekdanjim klubom slovenskega reprezentanta Jona Gorenca Stankovića, ki je enega izmed dveh zadetkov, ki ju je dosegel na Otoku, dal prav na dvoboju proti Manchester Cityju.

V ponedeljek bo na delu Manchester United, ki ima v pokalu FA najverjetneje še edino priložnost za lovoriko v tej sezoni. V prvenstvu si je priigral visok zaostanek za vrhom, izpadel je tako v ligi prvakov kot ligaškem angleškem pokalu. Trener Erik ten Hag je izgubil kar polovico tekem v tej sezoni. 14 od 28. Tokrat se bodo rdeči vragi pomerili z lažjim tekmecem, saj Wigan Athletic v tretji ligi zaseda šele 17. mesto.

Angleški pokal FA, finale

Četrtek, 4. januar:

Petek, 5. januar:

Sobota, 6. januar:

Nedelja, 7. januar:

Ponedeljek, 8. januar: