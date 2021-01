Kdo bo prvi finalist?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sredina tedna je v Angliji rezervirana za angleški ligaški pokal. Danes se bosta za prvo finalno vstopnico v Londonu udarila Tottenham in drugoligaš Brentford, dan kasneje pa bo drugem finalistu odločal vroč mestni derbi na Old Traffordu med Manchester Unitedom in Manchester Cityjem.