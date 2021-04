Nesojena superligaša danes na Wembleyju za lovoriko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se bosta v finalu angleškega ligaškega pokala udarila nesojena ''superligaša'' Manchester City in Tottenham. Favoriti so izbranci Josepa Guardiole, ki lahko v tej sezoni osvojijo tri lovorike, Tottenham pa lovi svojo prvo lovoriko po 13 letih. Po odhodu Joseja Mourinha vodi Londončane komaj 29-letni Ryan Mason.

V prejšnjih dneh sta se Manchester City in Tottenham omenjala zlasti zaradi superlige, v kateri sta nameravala sodelovati, a sta nato po ogromnem pritisku, navijači so hitro izrazili svoje mnenje, Evropska nogometna zveza (Uefa) pa zagrozila s sankcijami, hitro izstopila iz izbrane druščine. Danes se bosta vodilni angleški premierligaš in bogati klub iz severnega dela Londona, ki ni osvojil lovorike vse od leta 2008, potegovala za angleški ligaški pokal (Carabao Cup). Naslov brani ekipa iz Manchestra, ki je osvojila angleški ligaški pokal trikrat zapored, v zadnjih sedmih letih pa kar petkrat.