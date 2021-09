Branilci naslova proti tretjeligašu, Liverpool pri Norwichu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bodo na Otoku na sporedu prve tekme šestnajstine finala ligaškega pokala. Med drugim se bo angleški prvak in branilec ligaškega naslova Manchester City pomeril s tretjeligašem ekipo Wycombe. Liverpool bo gostoval pri Norwichu, Everton pa čaka obračun s QPR.

V sredo bo na delu tudi Arsenal, ki se bo pomeril s tretjeligašem Wimbledonom. Obetajo pa se tudi na papirju veliko zanimivejši obračuni med Chelseajem in Aston Villo, Manchester Unitedom in West Hamom ter Tottenhamom in Wolvesi.

Angleški ligaški pokal, 3. krog Torek, 21. september:

20.45 Brentford – Oldham

20.45 Burnley – Rochdale

20.45 Fulham – Leeds

20.45 Manchester City – Wycombe

20.45 Norwich – Liverpool

20.45 Preston – Cheltenham

20.45 QPR – Everton

20.45 Sheffield United – Southampton

20.45 Watford – Stoke

20.45 Wigan – Sunderland Sreda, 22. september:

20.30 Brighton – Swansea

20.45 Arsenal – Wimbledon

20.45 Chelsea – Aston Villa

20.45 Manchester United – West Ham

20.45 Millwall – Leicester

20.45 Wolves – Tottenham

Najuspešnejši klubi v angleškem ligaškem pokalu:



8 – Liverpool, Man City

5 – Aston Villa, Chelsea, Man Utd

4 – Tottenham, Nottingham Forest

3 – Leicester City

2 – Arsenal, Norwich City, Birmingham, Wolves

1 – ...