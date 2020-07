Angleški klub zaradi posledic koronakrize v stečaj

Wigan je trenutno na 14. mestu v drugi ligi. Klubu, ki je leta 2013 zmagal v angleškem pokalnem tekmovanju (pokal FA), zaradi napovedanega stečaja grozi še odvzem 12 točk. Do konca sezone je še šest krogov. V klubu so že imenovali stečajne upravitelje, ki so sporočili, da je prvi cilj pripeljati klub do konca te sezone.

"Naš najpomembnejši cilj je, da končamo tekmovanje, v katerem klub nastopa. Potem moramo najti vlagatelje, ki bodo rešili Wigan in s tem ohranili delovna mesta zaposlenih," so sporočili iz družbe, ki je prevzela stečajni postopek. V klubskih bilancah so junija lani, za zadnje leto, ko so izdali finančno poročilo, prikazali 9,2 milijona funtov izgube.

Wigan, klub je bil ustanovljen leta 1932, je nazadnje v elitni konkurenci igral leta 2013, ko je tudi dosegel enega največjih uspehov s pokalno zmago. V finalu pokala FA je takrat presenetil favorizirano zasedbo Manchester Cityja.

