Nemci razkrili, kdaj se bo začela nova sezona bundeslige

Predsednik nemške nogometne lige (DFL) Christian Seifert je v intervjuju za časnik Die Welt dodal, da bi bili lahko v naslednji sezoni na tribunah tudi gledalci; v zaključku prejšnje so bile tribune zaradi pandemije novega koronavirusa prazne.

Po njegovih besedah datum začetka ligaškega tekmovanja še ni določen, ker se še vedno pogovarjajo z Nemško nogometno zvezo (DFB) o tem, kako bi izpeljali prvi krog nemškega pokala ob tem, da bo finale letošnjega potekal to soboto, ko se bosta pomerila Bayer Leverkusen in prvak lige Bayern München.

Kevin Kampl, ki je z RB Leipzig osvojil tretje mesto, bo avgusta na delu na Portugalskem, kjer čaka rdeče bike nastop v četrtfinalu lige prvakov. Foto: Guliver/Getty Images

"V teh časih je potrebna tudi določena prilagodljivost. To so posebni časi in tudi odgovori in rešitve so posebni. DFB v tem pogledu pripravlja prilagojene protokole za igranje v naslednji sezoni," je povedal Seifert.

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa je pojasnil, da bi se lahko zgodilo tudi to, da bi bile zaradi epidemiološke slike lahko kakšne tekme pred praznimi tribunami, ali pa bi bilo na nekaterih tekmah obvezno nošenje mask, na drugih pa ne.