Angel Di Maria bo prihodnje leto končal reprezentančno pot

Južnoameriško prvenstvo bo na sporedu med 20. junijem in 14. julijem v ZDA. Tam bo naslov branila prav argentinska izbrana vrsta.

Petintridesetletni Di Maria je na Instagramu z "bolečino v duši in cmokom v grlu" najavil, da se poslavlja od igranja za reprezentanco, s katero je pred slabim letom dni v Katarju osvojil naslov svetovnega prvaka.

V karieri je Di Maria osvojil številne lovorike, z reprezentanco pa je postal še prvak Južne Amerike (2021), z reprezentanco do 23 let pa je bil tudi zlat na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2008. Svetovni prvak je bil tudi z reprezentanco do 20 let (2007).

Za izbrano vrsto "gavčev" je zbral 136 nastopov in dosegel 29 golov. Od letos igra za Benfico, kjer je med letoma 2007 in 2010 že igral po prestopu iz matičnega Rosaria. Kasneje je bil še član Reala iz Madrida, Manchester Uniteda, Paris Saint-Germaina in Juventusa.