Andraž Šporar po drami v 92. minuti zadel za polfinale

Slovenski nogometaši na delu v tujini, med tednom

Andraž Šporar, ki je na Slovaško iz Nemčije prišel pozimi, je tekmo Slovana v Bratislavi proti drugoligašu Liptovsky Mikulašu začel na klopi in na igrišče prišel ob polčasu, ko je njegova ekipa zaostajala z 0:1.

Potem je Slovan postavil stvari na svoje mesto in prišel do vodstva z 2:1, a so gostje v 80. minuti izenačili na 2:2, nakar je izkušeni slovaški napadalec Robert Vittek tri minute pozneje zadel za vodstvo domačih s 3:2 in zelo se je, da je tekma odločena.

Pa ni bila, gostje so se tri minute pred koncem tekme še enkrat vrnili v igro, a je nato za zmago v 92. minuti zadel Šporar, ki je v trenutno tretjeuvrščenemu slovaškemu prvoligašu do zdaj odigral pet tekem in zabil dva gola.

Tokrat je prejel tudi rumen karton.

Za Slovan tokrat ni igral novopečeni slovenski reprezentant, branilec Kenan Bajrić. Vso tekmo je presedel na klopi.

Josip Iličić je izgubil v Torinu. Foto: Reuters V sredo je nastopil še en slovenski reprezentant. Josip Iličić je odigral vseh 90 minut pri porazu Atalante z 0:2 v gosteh pri vodilnemu italijanskemu prvoligašu Juventusu v Torinu.

Željko Filipović je po zmagi v beloruskem superpokalu z Dinamom iz Bresta zmagal tudi v pokalu. Z 2:0 je premagal Slutsk. Igral je v prvem polčasu.

V ciprskem pokalu je v prvem polčasu za Neo Salamis pri remiju z 2:2 v gosteh pri Apoelu odigral David Poljanec.

Le 14 minut je zmogel Andraž Struna za Anorthosis, ki je z 1:1 remiziral proti Apollonu, potem se je namreč poškodoval.

Od japonskega pokala se po bolečem domačem porazu proti Gambi Osaki z 1:4 poslavlja Zlatan Ljubijankić, ki je vso tekmo odigral za Urawo Reds. Azijski prvak v novo sezono ni krenil najbolje. Na treh prvenstvenih tekmah je osvojil le dve točki.

Jure Balkovec je le dočakal debi v Italiji

V torek je novopečeni reprezentant Jure Balkovec po sedmih tekmah, na katerih ni odigral niti minute, končno debitiral v majici italijanskega drugoligaša Barija in se izkazal s podajo za edini gol njegovega moštva pri remiju proti Spezii. Odigral je celo tekmo.

Enej Jelenič je pri zmagi Carpija nad Pescaro z 1:0 v istem tekmovanju odigral prvi polčas.

Na Madžarskem se od pokala s Puškašom po domačem porazu z 0:1 proti ekipi DVTK poslavljata Denis Klinar in Dejan Trajkovski. Oba sta igrala celo tekmo.

Ivana Firerja spet ni bilo niti na klopi Auxerrja, ki je v torek v drugi francoski ligi v gosteh premagal Sochaux s 4:0.