Ancelotti ne želi na klop italijanske reprezentance

Mnogi so Ancelottija po neuspehu reprezentance v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo letos v Rusiji, kjer Italije ne bo, videli na izpraznjenem selektorskem mestu. Zveza je namreč sredi lanskega novembra odstavila Giana Piera Venturo, ko je izgubil dodatni kvalifikacijski dvoboj s Švedsko.

Ancelotti je nekdanji trener Milana, Juventusa, Reala Madrida, Chelsea in Bayerna. Odkar je zapustil nemškega velikana iz Münchna, je brez kluba.

Med kandidati za selektorja Italije se omenjajo še Roberto Mancini (Zenit Sankt Peterburg), Antonio Conte (Chelsea) in Claudio Ranieri (Nantes). Po odhodu Venture je začasni selektor 46-letni Luigi Di Biagio, nekdanji igralec Interja in Rome ter zdaj trener mladih italijanskih upov do 21 let.