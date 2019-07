Američani pripravili veličasten sprejem za zmagovite nogometašice #foto

Ameriške nogometašice so v nedeljo v Lyonu v Franciji po zmagi nad Nizozemkami z 2:0 četrtič v zgodovini slavile na svetovnem prvenstvu, danes pa jim bodo v New Yorku pripravili veličasten sprejem. Svojo pot po ulicah slovitega mesta bodo začele na Battery Parku pri Broadwayu, končale pa pred mestno hišo, kjer jih bo sprejel župan Bill de Blasio.

Izbranke ameriške selektorice Jill Ellis bodo svoje popotovanje po ulicah Velikega jabolka na odprtem avtobusu začela ob 15.30 po srednjeevropskem času.

Američanke so podobno izkušnjo doživele že pred štirimi leti, ko so slavile na SP v Kanadi, tedaj je bilo na ulicah mesta, ki nikoli ne spi, zelo prešerno in razposajeno, prvič v zgodovini pa so parado priredili v čast ženske športne ekipe.

Kapetanka Megan Rapinoe je bila odlično razpoložena. Foto: Reuters

Na tako imenovani trasi Canyon of Heroes od Broadwaya do mestne hiše v New Yorku so v preteklih 130 letih priredili že številne parade v čast pomembnežev.

Na tej poti so prebivalci New Yorka pozdravljali vojake, astronavte in številne svetovne voditelje, v zadnjih desetletjih pa so bolj namenjene slavljenju tamkajšnjih športnih ekip, kot sta New York Yankees v bejzbolski ligi MLB in New York Giants v nogometni ligi NFL.

Foto: Reuters

"Ni boljšega kraja za praznovanje tovrstnega uspeha od New Yorka," je dejala ena najbolj karizmatičnih igralk ameriške nogometne reprezentance Megan Rapinoe, ki je podobno izkušnjo doživela že pred štirimi leti.

"Izkušnja iz leta 2015 je bila zares neverjetna, a letošnja končna zmaga na svetovnem prvenstvu ima zame večjo težo in je pomembnejša," je dodala 34-letna kapetanka ameriške izbrane vrste.

Foto: Reuters

Ameriške igralke bodo po paradi v New Yorku odpotovale v Kalifornijo, kjer jih v četrtek čaka še en tovrsten sprejem po ulicah Los Angelesa.

Bolj ali manj pa je jasno, da se svetovne prvakinje v nogometu v letih 1991, 1999, 2015 in 2019 ne bodo udeležile sprejema pri ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu. Rapinoejeva, sicer glasna zagovornica pravic istospolnih in kritičarka rasizma v ZDA, je po koncu turnirja v Franciji poslala jasno sporočilo, da bo skupaj z igralkami bojkotirala morebitno vabilo za sprejem v Beli hiši, kar je potrdila tudi na torkovem pogovoru za ameriško televizijsko hišo CNN.

