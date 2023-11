Angležinja bo najbolje plačana trenerka na svetu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriška nogometna zveza (US Soccer) je potrdila, da bo njihovo žensko člansko reprezentanco kot selektorica v prihodnje vodila Angležinja Emma Hayes, sicer trenerka ženske ekipe Chelseaja, je poročala francoska tiskovna agencije AFP, ki je dodala, da bo 47-letnica najbolje plačana trenerka v ženskem nogometu.

Angležinja Emma Hayes je razkrila, da bo po koncu sezone po zelo uspešnem obdobju zapustila Chelsea. Ob imenovanju za selektorico ZDA dejala, da si je vedno želela voditi ameriško vrsto in dodala: "To je izjemna čast zame. Dobila sem priložnost voditi najbolj neverjetno ekipo v zgodovini nogometa."

Ameriška zveza ni razkrila podrobnosti pogodbe z Angležinjo, a dodala, da bo najbolje plačana v ženskem nogometu. Mreža ESPN, navajajoč neimenovan vir z znanjem o pogodbenih pogajanjih, je poročala, da bo pogodba trajala do konca leta 2027 in da bo po njej Hayes prejemala plačo, "ki bo blizu ali celo enaka" 1,47 milijona evrov, kolikor dobi selektor ameriške moške članske vrste Gregg Berhalter.

Angležinja je s Chelseajem osvojila šest naslovov prvaka ženske angleške lige, pet pokalov FA in dva ligaška pokala. Foto: Guliverimage

Hayes bo ZDA uradno prevzela prihodnje leto, dva meseca pred olimpijskimi igrami v Parizu, kjer bodo Američanke lovile prvo zlato po OI 2012.

Hayes sicer v ženskem nogometu velja za eno najbolj uglednih strokovnjakinj, s Chelseajem je osvojila šest naslovov prvaka ženske angleške lige, pet pokalov FA in dva ligaška pokala. Ekipo je v letu 2021 vodila do finala lige prvakinj in dobila priznanje Mednarodne nogometne zveze za trenerko leta v ženskem nogometu.