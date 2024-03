Nogometno zvezdnico obtožili rasizma

Iz londonske policije so v izjavi za javnost zapisali, da je bila 30-letna napadalka Chelseaja obtožena po incidentu, ki se je zgodil januarja lani in v katerega je bil vpleten eden od londonskih policistov. Domnevni incident se je tako zgodil pred lanskim svetovnim prvenstvom poleti v Avstraliji in na Novi Zelandiji, a do zdaj ni bil javno razkrit.

Sam Kerr je ena najbolj cenjenih osebnosti v nogometu, nekoč je krasila tudi naslovnico video igrice Fifa skupaj s francoskim zvezdnikom Kylianom Mbappejem.

Kylian Mbappe and Sam Kerr are FIFA 23's Ultimate Edition cover stars 🌟 pic.twitter.com/IUZKPYPVmd — GOAL (@goal) July 18, 2022

Vodstvo avstralske nogometne zveze je v svoji izjavi sporočilo, da je "seznanjeno s pravnim postopkom" nogometašice v Veliki Britaniji. "Ker gre za tekočo pravno zadevo, trenutno ne moremo dati izjav," so zapisali pri zvezi.

Sam Kerr je za angleški Chelsea, kamor se je preselila leta 2020, dosegla 99 golov na 128 tekmah, trenutno pa je zaradi strgane križne vezi v kolenu zunaj tekmovalnega pogona. Foto: Reuters

Kot so dodali pri AFP, bo morala Kerr v Angliji na sojenje, izrekla pa se je za nedolžno. Pričakuje se, da ji bodo sodili februarja 2025. Za obtožbo, ki se nanaša na žaljivo vedenje, je v primeru dokazovanja mogoče izreči denarno ali zaporno kazen.

Izvršni direktor avstralske nogometne zveze James Johnson je obtožbo označil za "skrb vzbujajočo" in "zelo resno". "Imamo svoja vprašanja, na katera bi radi dobili odgovore. Ugotoviti moramo, kaj se je dejansko zgodilo. Gre za rasizem, za katerega v našem športu ni prostora. Hkrati pa ima Sam pravice, pravice do naravne pravičnosti in postopkovne pravice, ki jih bo uveljavljala, in to spoštujemo," je dodal Johnson.