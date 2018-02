Alexis Sanchez obsojen na zapor, a se bo izognil kazni

Čilski nogometni zvezdnik Alexis Sanchez je bil v Španiji obsojen na 16-mesečno zaporno kazen zaradi utaje davkov. A zdajšnji nogometaš Manchester Uniteda kljub temu ne bo niti dneva preživel za zapahi; kazni se bo izognil s plačilom 890 tisoč funtov davka plus obresti, skupno nekaj več kot milijon evrov.

Čilskega nogometnega zvezdnika Alexisa Sancheza so v Španiji obsodili na 16-mesečno zaporno kazen. Foto: Reuters

Napadalca rdečih vragov Alexisa Sancheza so na sodišču v Španiji spoznali za krivega, da je špansko vlado med letoma 2012 in 2013, ko je igral za Barcelono, opeharil za 890 tisoč funtov z naslova prodaje osebnostnih pravic, kar je malo več kot milijon evrov, danes piše britanski The Sun.

Sanchez je s španskimi tožilci dosegel dogovor, po katerem bo plačal denar, ki ga dolguje, ter obresti, pri tem pa je priznal, da je pravice namenoma prodal tujemu podjetju, da bi se izognil plačilu davkov.