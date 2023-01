Uradno: Iz Mure v Singapur

"To, da je igral 142 tekem ter dosegel 21 golov za prejšnji klub, bo dobrodošel dodatek k naši ekipi," so med drugim na družbenih omrežjih zapisali ob Kozarjevem prestopu pri singapurskem klubu.

Prihod Kozarja na novo destinacijo:

Welcome to Singapore, Alen Kozar! 🐯 We look forward to having you on field! #BKFC #HalaTigers pic.twitter.com/qKYNbkJLZz

Kozar je Muro zapustil po sedmih letih. Z vmesnim postankom v Kidričevem, kjer je bil član Aluminija (2013–2016), je 27-letnik večji del kariere odigral za matični klub. Kot kapetan je prehodil pot od tretje lige do naslova prvakov in naprej v Evropo. Za črnobele je odigral 202 tekmi v vseh tekmovanjih, ob tem pa dosegel 27 golov.

It’s OFFICIAL!!!

After months of speculation, we are pleased to announce the signing of Slovenian, Alen Kozar from NŠ Mura. Having played 141 times and scoring 21 goals for his former club,his tenacity will be a valuable addition to the Tigers.Let’s give him a warm welcome to SPL pic.twitter.com/bUHAKZznpO